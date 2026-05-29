Экосистема будущего

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, с 2025 года навыки работы с искусственным интеллектом интегрированы во все образовательные программы казахстанских вузов. Университетам предоставлен доступ к национальному суперкомпьютерному кластеру Alem.Cloud и технологиям ведущих мировых компаний и платформ, включая Coursera, Google, Huawei, NVIDIA и OpenAI.

Значительную роль в развитии ИИ-компетенций играет программа AI-Sana, реализуемая по поручению Главы государства

Касым-Жомарта Токаева. На первом ее этапе студенты получили более 673 тыс. сертификатов по овладению базовыми навыками работы с искусственным интеллектом. С апреля нынешнего года стартовал второй этап, в рамках которого 100 тыс. студентов изучают основы ИИ-предпринимательства и создают собственные технологические проекты.

– К реализации программы привлечены ведущие международные эксперты, в том числе от Стэнфордского университета и Массачусетского технологического института, венчурных фондов Кремниевой долины и международных бизнес-школ. Подготовка материалов второго этапа осуществляется при участии компании Zemex Inc. (США) под руководством Пола Кима. В программе участвуют представители Stanford University, Carnegie Mellon University, UC Berkeley, Johns Hopkins SAIS, Georgetown University, Boston University и других международных организаций, – сообщила вице-министр науки и высшего образования Динара Щеглова на брифинге в СЦК.

Результатом масштабной подготовки кадров становится переход университетов к созданию собственных инновационных продуктов. Казахстанские вузы активно разрабатывают ИИ-решения для образования, медицины, бизнеса и государственного сектора. Среди успешных примеров – AI-Talapker Национального центра тестирования, система ИИ-прокторинга Satbayev University для контроля академической честности, образовательная платформа OquLabs AlmaU, а также мультиагентные платформы Smart Bots и AI-Mektep для автоматизации учебных процессов.

Международное сотрудничество остается одним из ключевых факторов развития отрасли. Казах­стан реализует совместные образовательные и исследовательские проекты с зарубежными университетами, а также расширяет свое участие в программах NVIDIA и Huawei. В рамках взаимодействия с OpenAI предусмотрено ежегодное предоставление не менее 165 тыс. лицензий ChatGPT Edu для преподавателей. Международное признание получила и инициатива Coursera Business to Nation, за время реализации которой студенты прошли свыше 5 млн часов обучения и получили более 554 тыс. сертификатов.

Таким образом, Казахстан формирует полноценную экосистему искусственного интеллекта, основное предназначение которой – развитие отечественных инноваций, способных решать реальные задачи экономики и общества.