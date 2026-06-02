Глава государства посетил футбольную академию «Атлетико де Мадрид Казахстан»

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью одного из уникальных спортивных проектов региона – футбольной академией международного уровня «Атлетико де Мадрид Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Главе государства показали общежитие академии вместимостью до 180 человек. Сейчас здесь проживают и тренируются 116 детей из разных областей нашей страны.

Отбор игроков в академию, в котором приняли участие более 4 тысяч детей со всего Казахстана, осуществлялся испанскими тренерами. Для юных футболистов здесь созданы все условия для полноценного учебного процесса, тренировок и самостоятельной подготовки.

Касым-Жомарту Токаеву также представили планы по развитию академии и расширению спортивной инфраструктуры. Намечено строительство двух открытых футбольных полей с искусственным газоном, крытого манежа на 500 мест и нового здания административно-бытового комплекса.

Как сообщили Президенту, локация для академии, которая подходит для тренировок на выносливость, подобрана с учетом климатических факторов.

Чистый горный воздух и благоприятный климат Талгарского района Алматинской области способствуют быстрому восстановлению детского организма.

Затем Касым-Жомарт Токаев осмотрел футбольное поле, покрытие которого соответствует стандартам ФИФА. В это время на поле юные футболисты отрабатывали технику владения мячом и командное взаимодействие по испанской методике.

В мероприятии также приняли участие посол Испании в Казахстане Луис Франсиско Мартинес Монтес, член совета директоров футбольного клуба «Атлетико Мадрид» Давид Вилья и заместитель директора по делам академии и международного развития футбольного клуба «Атлетико Мадрид» Мария Тереса Кириви.

Глава государства тепло побеседовал с воспитанниками академии На память о встрече Президент поставил автограф на футбольном мяче.