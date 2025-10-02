Глава государства наградил Президента Венгрии орденом «Достық» I степени

Президент
160

Глава государства подчеркнул, что две страны связывают прочные узы дружбы, общность истории и схожесть культурных ценностей

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев отметил большое значение визита в Казахстан Тамаша Шуйока – выдающегося венгерского государственного деятеля, мудрого руководителя и авторитетной личности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Ваш дальновидный политический курс вносит неоценимый вклад в продвижение социально-экономического развития Венгрии и укрепление ее статуса на международной арене. Мы всегда будем помнить, что Венгрия была одним из первых государств, признавших Независимость Казахстана. Особое символическое значение имеет и то, что именно в Будапеште Казахстан открыл свое первое посольство в Европе, – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что две страны связывают прочные узы дружбы, общность истории и схожесть культурных ценностей.

– Казахский народ дорожит особыми отношениями с Венгрией. Сегодня наше всестороннее сотрудничество достигло поистине беспрецедентного уровня и стало ярким примером стратегического партнерства, которое станет достоянием и будущих поколений. Итоги наших переговоров подтвердили, что взаимодействие между двумя странами поступательно развивается. Наши страны заинтересованы в расширении политических, экономических и культурно-гуманитарных связей. Уверен, достигнутые нами важные договоренности позволят вывести казахско-венгерские отношения на новый уровень, – считает он.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Тамаша Шуйока в укрепление партнерства между Казахстаном и Венгрией.

– Учитывая Ваши усилия и особую роль в углублении связей между двумя странами, я принял решение наградить Вас орденом «Достық» I степени. Эта высокая награда символизирует искреннее уважение казахского народа к Вам и служит еще одним подтверждением вечного братства наших народов, – заявил Глава государства.

В свою очередь Президент Венгрии поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную большую честь. Тамаш Шуйок подчеркнул, что всегда будет преданным сторонником казахско-венгерской дружбы. Он также заверил, что будет всемерно способствовать наведению мостов между Центральной Азией и Европой.

#Казахстан #Венгрия #орден

Популярное

Все
Треть урожая ушла под снег
Томография для артефактов
Регион делает ставку на туризм
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
Новые вызовы и новые возможности
Меняя подходы к глобальному диалогу
В учеников надо верить!
Маленькая империя для больших начинаний
Объединенные творчеством
Сердце отдаю детям
Безопасный транзит и борьба с преступностью
Эстафета чистоты от Алматы до Кызылорды
Сделать правильный выбор
Искусственный интеллект в образовании: возможности и вызовы
Почему люди верят фейкам и мошенникам?
Хранитель народной мудрости
Ориентиры для модернизации страны
Итоги встречи с «Реалом»
Вклад педагогов в процветание республики бесценен
Будни уникального путепровода
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Шахматная дипломатия в действии
Борьба с наркоманией дает результаты
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
А я и здесь не промолчала
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
Продукты стали дешевле
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Аида Балаева встретилась с министром культуры Франции
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
В Шымкенте строят канал Каусар
День труда
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Глава государства принял гендиректора зарубежной компании в…
Токаев – о Венгрии: Наши братские народы имеют общие истори…
В Казахстане работает более 35 венгерских компаний - Токаев
Касым-Жомарт Токаев и Тамаш Шуйок провели переговоры

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]