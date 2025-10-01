Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Болу Ахмеда Тинубу с 65-летием независимости Федеративной Республики Нигерия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В телеграмме Глава нашего государства отметил дружеский характер казахско-нигерийских отношений и выразил готовность к дальнейшему развитию сотрудничества во благо народов двух стран.