Глава государства направил телеграмму соболезнования Эмиру Катара

Об этом сообщили в Акорде

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Президент Касым-Жомарт Токаев в телеграмме отметил, что с глубокой скорбью воспринял печальное известие о кончине бывшего Эмира Государства Катар, Эмира-отца шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства подчеркнул, что в этот тяжелый час разделяет горечь утраты с Эмиром Катара, его семьей и соотечественниками.