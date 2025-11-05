Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Республики Филиппины Фердинанду Маркосу в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными тайфуном «Калмаэги», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства передал слова сочувствия семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере 66 человек погибли, еще 26 считаются пропавшими без вести на Филиппинах в результате разгула стихии.