Глава государства ознакомился с предложениями по конституционной реформе

Президент
114

Президент заявил, что окончательное решение по конституционной реформе примут граждане нашей страны в ходе общенародного референдума.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев провел очередное рабочее совещание по Парламентской реформе с участием Государственного советника Ерлана Карина и Помощника Президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Ерлан Карин проинформировал Главу государства о том, что на состоявшемся 9 января заседании Рабочей группы были выработаны базовые подходы к определению статуса, полномочий и функций будущего однопалатного Парламента, а также его взаимодействия с другими ветвями власти.

На следующем заседании, запланированном на 15 января, будут обсуждены полномочия нового Парламента в обеспечении деятельности ключевых государственных институтов. Ержан Жиенбаев ознакомил Главу государства с новыми предложениями, поступающими от членов Рабочей группы и общественности, в отношении конституционной реформы. Глава государства отметил необходимость учета всех высказанных мнений и инициатив.

Президент также заявил, что окончательное решение по конституционной реформе примут граждане нашей страны в ходе общенародного референдума. Отдельно был рассмотрен вопрос подготовки к пятому заседанию Национального курултая в г. Кызылорде. Президент утвердил дату проведения заседания Курултая 20 января этого года, дал ряд конкретных поручений по организационной и содержательной подготовке предстоящего важного мероприятия. 

#президент #Акорда #реформа

