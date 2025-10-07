Глава государства поговорил по телефону с Владимиром Путиным

Президент
93
Венера Баталова
корреспондент

Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив его значительный личный вклад в укрепление стратегического партнерства, добрососедства и союзничества Казахстана и России.

В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы многогранного сотрудничества двух стран. Особое внимание собеседники уделили практическим аспектам реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.

#президент #Акорда #Путин

