Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив его значительный личный вклад в укрепление стратегического партнерства, добрососедства и союзничества Казахстана и России.

В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы многогранного сотрудничества двух стран. Особое внимание собеседники уделили практическим аспектам реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.