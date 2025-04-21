За последние три дня во всех регионах страны высажено почти 4,5 миллиона сеянцев

Фото: Акорда

В рамках участия в экофестивале «Таза Қазақстан» Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с экоактивистами посадил дерево на территории столичного парка «Жастар», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В целом в ходе проведения акции «Всеказахстанский день посадки леса» за последние три дня во всех регионах страны высажено почти 4,5 миллиона сеянцев, которые пополнили наш лесной фонд.

Напомним, в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан» с 21 по 26 апреля по всей стране пройдут масштабные мероприятия.