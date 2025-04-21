Глава государства посадил дерево в парке «Жастар»

Президент,Таза Казахстан
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За последние три дня во всех регионах страны высажено почти 4,5 миллиона сеянцев

Фото: Акорда

В рамках участия в экофестивале «Таза Қазақстан» Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с экоактивистами посадил дерево на территории столичного парка «Жастар», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В целом в ходе проведения акции «Всеказахстанский день посадки леса» за последние три дня во всех регионах страны высажено почти 4,5 миллиона сеянцев, которые пополнили наш лесной фонд.

Напомним, в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан» с 21 по 26 апреля по всей стране пройдут масштабные мероприятия.

#Токаев #Таза Казахстан

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