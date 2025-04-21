«Таза Қазақстан»: марафон экологических мероприятий стартует в Казахстане

Таза Казахстан,Экология
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Дана Аменова
корреспондент

На сегодня количество участников экологической инициативы «Таза Қазақстан» превысило 6 миллионов граждан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан» с 21 по 26 апреля по всей стране пройдут масштабные мероприятия, сообщает Kazpravda.kz 

По данным Минэкологии, тематическая неделя стартует в Астане с республиканского экофестиваля, посвященного итогам первого года реализации инициативы «Таза Қазақстан» с участием волонтеров, активистов, стартаперов, крупных промышленных предприятий.

В рамках мероприятия состоится награждение победителей республиканских конкурсов: «Лучшее экологическое учреждение образования», конкурс детских рисунков на тему бережного отношения к воде, «Зеленый Университет» (за научные проекты и образовательные программы в области экологии и устойчивого развития), «Лучший экологический стартап проект».

Эстафету также подхватят и регионы страны. В течение недели под эгидой «Таза Қазақстан» в городах и селах пройдут около 200 различных экологических мероприятий. В том числе акции по уборке территорий «Таза аймақ», «Чистые водоёмы», «Таза бейсенбі», «Киелі мекен», «Жасыл аймақ», «Мөлдір бұлақ.

Завершится неделя общереспубликанским субботником. В рамках масштабной акции по озеленению населенных пунктов планируется высадить 20 000 саженцев.

«На сегодня количество участников экологической инициативы «Таза Қазақстан» превысило 6 миллионов человек, это практически каждый третий казахстанец. Общими усилиями были очищены 1,8 млн. га территорий, собрано 1,1 млн. тонн мусора, посажено более 1,6 млн. зеленых насаждений, приведены в надлежащее состояние более 5 тыс. объектов историко-культурного наследия», – пояснили в министерстве.

В ведомстве отметили, что экологические мероприятия в рамках инициативы «Таза Қазақстан» будут продолжены на постоянной основе, охватывая всё больше участников. Её главная цель — формирование устойчивой экологической культуры и ответственности, повышение уровня экологической грамотности, а также внедрение современных подходов к управлению природными ресурсами.

Там же призвали всех граждан страны присоединиться к экологической инициативе и внести свой вклад в сохранение природы и улучшение экологического будущего Казахстана.

#марафон #Минэкологии #«Таза Қазақстан»

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