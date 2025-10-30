Касым-Жомарт Токаев осмотрел зрительный зал и понаблюдал за репетицией областного симфонического оркестра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Многофункциональный Центр искусств на 1000 мест был открыт в прошлом году.

В просторном и современном здании стоимостью 3,7 млрд тенге проходят концертные программы, творческие вечера и общественные мероприятия различного формата. В центре действует ряд творческих коллективов.

В ходе посещения Президенту рассказали, что с 2022 года в области построено 18 объектов культуры, в том числе 7 современных центров «Руханият», новое здание музыкального колледжа, областной историко-краеведческий музей, а также дома культуры в отдаленных населенных пунктах.

Акимат проводит системную работу по обеспечению жильем работников культуры, повышению квалификации специалистов и внедрению передового опыта.