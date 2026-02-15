Глава государства поздравил президента Сербии

Президент
147

Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Вучича с Днем государственности Сербии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент отметил, что этот праздник отражает единство сербского народа и его неизменную приверженность национальному единству, суверенитету и поступательному развитию.

В телеграмме подчеркивается, что Казахстан высоко ценит прочные отношения с Сербией, основанные на искренней дружбе и общности устремлений.

Глава государства пожелал Александру Вучичу дальнейших успехов в государственной деятельности, а народу Сербии – благополучия и процветания.

#Токаев #президент #Сербия #Вучич

