Глава государства принял акима Алматы Дархана Сатыбалды

Президент
129

Президенту Касым-Жомарту Токаеву доложили о социально-экономической ситуации в городе и реализации приоритетных направлений развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дархан Сатыбалды отметил положительную динамику экономики Алматы: по итогам 2025 года рост составил 6,5%, а за январь-февраль текущего года краткосрочный экономический индикатор достиг 9,4%.

Основной вклад обеспечен промышленностью, строительством, транспортом и торговлей. Инвестиционный портфель города превышает 2,8 трлн тенге. Индустриальная зона «Алматы» и СЭЗ «Алатау» практически полностью заполнены, ведется их расширение для привлечения новых проектов. Алматы сохраняет лидирующие позиции в IT-секторе страны. В рамках цифровизации формируется Almaty AI Park, развивается система городского видеомониторинга и аналитики на базе искусственного интеллекта.

Продолжается развитие туристического потенциала и горного кластера. В текущем году начнется модернизация Шымбулака и освоение прилегающих ущелий. Реализация проектов синхронизирована с подготовкой к зимним Азиатским играм 2029 года. Параллельно расширяется гостиничная инфраструктура. Завершается корректировка Генерального плана, предусматривающая переход к полицентричной модели развития и ограничение застройки в предгорной зоне.

В транспортной сфере приоритетом является развитие общественного транспорта, включая расширение сети BRT, строительство метро и проработку новых транспортных решений. Ведется модернизация инженерной инфраструктуры и системы водоснабжения. Особое внимание уделяется экологической повестке, включая модернизацию теплоисточников и снижение выбросов.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений, включая ускоренное создание Almaty AI Park, а также активизацию работы по созданию LRT и системы SkyTrain.

#президент #Алматы #аким

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]