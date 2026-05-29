Глава государства выступил на заседании ВЕЭС в расширенном составе

В своем выступлении Президент поблагодарил лидеров стран – участниц ЕАЭС, государств – наблюдателей и приглашенных гостей за участие в мероприятиях в Астане.

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Наша сегодняшняя встреча имеет особое значение: в этот день в 2014 году был подписан Договор, положивший начало нашему Объединению. Решением Высшего совета 29 мая официально объявлен Днем Евразийского экономического союза. История нашего Объединения насчитывает уже более десяти лет, за это время проделана большая работа по углублению экономической интеграции. Примечательно, что в эти дни, наряду с заседанием Высшего совета, столица Казахстана принимает Евразийский экономический форум. Уверен, итоги Форума придадут новый импульс многостороннему деловому партнерству, – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Евразийский экономический союз сохраняет положительную динамику макроэкономического развития.

– Согласно прогнозам, темпы прироста совокупного ВВП государств ЕАЭС в 2026-2027 годах составят около 2,5%. Несмотря на волатильность глобальных рынков, товарооборот между нашими странами в прошлом году превысил 95 миллиардов долларов. В текущем году мы ожидаем увеличение объема взаимной торговли на более чем 6%, что позволит преодолеть рубеж в 100 миллиардов долларов. В то же время, оценки международных организаций о состоянии глобального рынка неутешительны. Согласно докладу МВФ, в текущем году прогноз роста мировой экономики скорректирован в сторону замедления до 3%. Очевидно, что общемировые структурные изменения не могут не оказать влияния и на экономическую динамику ЕАЭС. В этих условиях особую актуальность приобретают задачи адаптации нашего Объединения к новым реалиям, укрепления внутренней устойчивости и повышения его конкурентоспособности, – отметил Глава нашего государства.

На правах Председателя Высшего Совета Президент Казахстана обозначил ряд стратегических приоритетов, нацеленных на дальнейшее поступательное развитие интеграционной структуры. Он поблагодарил коллег за поддержку казахстанских предложений.

– Важнейшим подтверждением нашего единодушия стало принятие Совместного заявления об ответственном развитии искусственного интеллекта. Рассчитываю на наше активное взаимодействие в данной сфере. Считаю важным сфокусировать совместные усилия на следующих приоритетных направлениях. Первое. Укрепление цифрового фундамента евразийской интеграции. В условиях формирования нового технологического уклада на основе цифровизации и искусственного интеллекта ключевыми факторами успеха становятся скорость обработки данных, уровень автоматизации и глубина внедрения инноваций. По расчетам экспертов, общемировые вложения в технологии искусственного интеллекта уже превысили знаковую отметку в один триллион долларов. Ожидается, что в ближайшие десятилетия его совокупный вклад в глобальную экономику продемонстрирует кратный рост и перешагнет рубеж в 7 триллионов долларов, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, передовые технологии должны стать и уже становятся мощным катализатором евразийской интеграции. Можно с уверенностью говорить о том, что эта работа на пространстве ЕЭАС приобретает последовательный характер. Трансформация затрагивает все сферы деятельности – от промышленности и логистики до сельского хозяйства и государственного управления.