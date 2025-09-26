Глава государства принял Ермека Кошербаева
Президент дал конкретные поручения по дальнейшему укреплению сбалансированной внешней политики
Глава государства принял вновь назначенного министра иностранных дел Ермека Кошербаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по дальнейшему укреплению сбалансированной внешней политики, активному продвижению национальных интересов на международной арене, усилению экономической дипломатии и инвестиционного сотрудничества.
Глава государства акцентировал внимание на необходимости активизации взаимодействия в многосторонних форматах, а также повышения эффективности работы по защите прав и интересов граждан Казахстана за рубежом.