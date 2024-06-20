Глава государства принял генсека СВМДА

Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации инициатив и приоритетов Казахстана в рамках председательства в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай рассказал президенту о проводимой работе по институциональному укреплению форума.



Глава государства отметил значительную активность Казахстана на пути трансформации СВМДА в международную организацию. Он подчеркнул необходимость дальнейшего последовательного развития объединения путем повышения эффективности деятельности постоянных структур, а также расширения географии и внешних связей.



Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан продолжит уделять особое внимание деятельности секретариата Совещания и оказывать дальнейшее содействие его работе на всех уровнях.

