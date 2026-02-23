Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад Питера Фостера, под руководством которого Air Astana превратилась в одного из ведущих авиаперевозчиков в Евразии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и США, а также приобретения дальнемагистральных воздушных судов, необходимых для выполнения таких рейсов.

В завершение встречи Президент отметил необходимость дальнейшего повышения конкурентоспособности авиационной отрасли страны.