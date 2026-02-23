Глава государства принял главного исполнительного директора Air Astana Питера Фостера
161
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития авиационной отрасли
Президент Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад Питера Фостера, под руководством которого Air Astana превратилась в одного из ведущих авиаперевозчиков в Евразии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и США, а также приобретения дальнемагистральных воздушных судов, необходимых для выполнения таких рейсов.
В завершение встречи Президент отметил необходимость дальнейшего повышения конкурентоспособности авиационной отрасли страны.