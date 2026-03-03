Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о ситуации в топливно-энергетическом комплексе страны, ходе реализации ключевых проектов и планах по дальнейшему развитию сектора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президенту было доложено об устойчивой динамике добычи нефти. Глава государства был также проинформирован о планах по увеличению нефтепереработки в рамках реализации проектов расширения Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн в год, Атырауского НПЗ – с 5,5 до 6,7 млн тонн и Павлодарского ПНХЗ – с 5,5 до 9 млн тонн.

Ерлан Аккенженов рассказал о планах ввода новых энергетических мощностей до 2029 года. В текущем году планируется завершить строительство ТЭЦ-2 в Алматы, а также электростанций на базе парогазовой установки в Кызылординской и Туркестанской областях. Также была представлена информация о ходе разработки национального проекта «Развитие угольной генерации».

По итогам встречи Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию топливно-энергетического сектора, в том числе по своевременному и качественному осуществлению запланированных проектов в нефтегазовой, нефтегазохимической и электроэнергетической отраслях. Он также подчеркнул важность активного внедрения цифровых решений и технологий искусственного интеллекта для обеспечения эффективной работы производственных объектов.