Глава государства принял министра иностранных дел Израиля

Президент
67

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. 

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит министра иностранных дел Гидеона Саара подтверждает твердую приверженность Израиля укреплению всестороннего сотрудничества с Казахстаном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Особое внимание на встрече было уделено активизации торгово-экономического и научно-технического взаимодействия, реализации совместных проектов в сферах искусственного интеллекта, сельского хозяйства, управления водными ресурсами.

Президент приветствовал проведение в рамках визита Гидеона Саара в Астану казахско-израильского бизнес-форума, итоги которого призваны внести практический вклад в расширение инвестиционного партнерства двух стран. В свою очередь министр иностранных дел подчеркнул, что Израиль заинтересован придать серьезный импульс развитию межгосударственных отношений с Казахстаном для выведения их на качественно новый уровень. Г

#Казахстан #президент #Израиль

