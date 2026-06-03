Токаев предложил Кипру разработать Дорожную карту экономического сотрудничества

Переговоры Касым-Жомарта Токаева и Никоса Христодулидиса продолжились в расширенном составе с участием делегаций двух стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава нашего государства подчеркнул, что это первый в истории визит Президента Республики Кипр в нашу страну с момента установления дипломатических отношений.

– Мы только что провели содержательные переговоры и подтвердили общую приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества. Казахстан готов заключать взаимовыгодные договоренности, поскольку мы высоко ценим традиционные узы дружбы с Вашей страной. Символично, что Ваш визит проходит в период председательства Кипра в Совете Европейского Союза. Мы высоко оцениваем Ваше руководство и желаем успехов на завершающем этапе этой важной миссии. Благодаря Вашим усилиям Кипр внес значительный вклад в укрепление своего международного авторитета. Мы заинтересованы в развитии многогранного партнерства с Кипром. Отношения между нашими странами уверенно развиваются, поддерживаемые регулярными контактами на политическом уровне и по линии дипломатических ведомств. Взаимное открытие посольств в Астане и Никосии создало прочную институциональную основу для более системного и практического взаимодействия. Ваше прибытие на борту первого рейса по маршруту Ларнака – Астана также имеет глубоко символический характер, поскольку означает запуск регулярного прямого авиасообщения между нашими странами. Мы разделяем позицию, что нынешний объем торговли не отражает реальный потенциал наших экономик. Поэтому наша общая задача – перейти от политической воли к конкретным экономическим результатам, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана сообщил, что вместе с Никосом Христодулидисом прибыла представительная бизнес-делегация, что демонстрирует растущий интерес кипрских компаний к нашей стране. В этом контексте особое внимание предлагается уделить углублению кооперации в сферах цифровизации и искусственного интеллекта, логистики, финансов, туризма и образования. По словам Касым-Жомарта Токаева, сегодняшний бизнес-форум и подписание Меморандума о взаимопонимании между торговыми палатами будут способствовать налаживанию прямого диалога между деловыми кругами.

– Казахстан приветствует кипрские компании, готовые инвестировать и расширять свое присутствие в нашей стране. Создание благоприятных условий для бизнеса и инвесторов является одним из ключевых приоритетов политики Казахстана. Кипрские компании могут рассчитывать на практическую поддержку со стороны нашего Правительства в реализации инвестиционных проектов. Кроме того, межпарламентские связи формируют устойчивую политико-правовую основу для дальнейшего сближения наших стран, – отметил Президент.

Никос Христодулидис отметил, что его визит в Казахстан является важной вехой в развитии двусторонних отношений.

– Мы признаем геополитическую важность Центральной Азии и роль Казахстана в мире. Казахстан является стратегическим партнером Европейского союза. Кипр, являясь государством – членом Европейского Союза, может служить надежными воротами на европейский рынок для инвесторов и компаний из Казахстана. Мы предлагаем предсказуемую деловую среду, полностью соответствующую стандартам ЕС. Ключевыми направлениями сотрудничества могут стать информационно-коммуникационные технологии, финтех, инвестиционные фонды, судоходство, туризм, образование, возобновляемая энергетика и инфраструктура. Имеется значительный потенциал для расширения сотрудничества с МФЦА «Астана», который я планирую посетить сегодня, особенно в сфере финансовых услуг и «зеленого» финансирования, – сказал Президент Кипра.

Глава нашего государства считает важным скоординировать усилия правительств для достижения результативной экономической повестки. В этой связи Касым-Жомарт Токаев предложил разработать Дорожную карту экономического сотрудничества до 2028 года. Он также инициировал создание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и Делового совета, а также проведение регулярных обменов торговыми делегациями.

Стороны также обсудили перспективы укрепления взаимодействия в торговле и инвестициях, транспорте и логистике, цифровых коммуникациях и искусственном интеллекте, финансах. Отмечен значительный потенциал для расширения связей в сферах культуры, образования, спорта и туризма.