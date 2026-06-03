Президенты Казахстана и Кипра провели переговоры в узком составе

Президент

Касым-Жомарт Токаев заявил, что  готов приложить все усилия для дальнейшего развития сотрудничества по широкому спектру направлений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент Казахстана отметил, что между странами имеется значительный потенциал для расширения двустороннего взаимодействия.

– В 2019 году, будучи министром иностранных дел, Вы посещали Казахстан и заявили, что будете выступать надежным другом и своего рода послом нашей страны в Европейском Союзе. Сегодня можно с уверенностью сказать, что нам удалось добиться значительных результатов. Мы открыли посольства в столицах наших государств. Запущены прямые авиарейсы между двумя странами, а также реализован ряд других важных инициатив. Вместе с тем, считаю, что у нас имеется значительный потенциал для расширения двустороннего взаимодействия. Со своей стороны готов приложить все усилия для дальнейшего развития нашего сотрудничества по широкому спектру направлений, –  сказал Глава государства.

Никос Христодулидис прибыл в нашу страну первым прямым рейсом из Кипра в сопровождении представительной бизнес-делегации.

– У наших стран имеется значительный потенциал. Рассчитываю, что сегодняшние переговоры будут способствовать расширению двустороннего сотрудничества. В то же время я посещаю Казахстан и в ином статусе. В настоящее время моя страна председательствует в Совете Европейского Союза. Учитывая важное значение данного региона, и в особенности Казахстана, я также готов обсудить пути дальнейшего развития взаимодействия между Европейским союзом и Казахстаном, –  сказал он.
#Казахстан #переговоры #Кипр

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