Президенты Казахстана и Кипра провели переговоры в узком составе

Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов приложить все усилия для дальнейшего развития сотрудничества по широкому спектру направлений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент Казахстана отметил, что между странами имеется значительный потенциал для расширения двустороннего взаимодействия.
– В 2019 году, будучи министром иностранных дел, Вы посещали Казахстан и заявили, что будете выступать надежным другом и своего рода послом нашей страны в Европейском Союзе. Сегодня можно с уверенностью сказать, что нам удалось добиться значительных результатов. Мы открыли посольства в столицах наших государств. Запущены прямые авиарейсы между двумя странами, а также реализован ряд других важных инициатив. Вместе с тем, считаю, что у нас имеется значительный потенциал для расширения двустороннего взаимодействия. Со своей стороны готов приложить все усилия для дальнейшего развития нашего сотрудничества по широкому спектру направлений, – сказал Глава государства.
Никос Христодулидис прибыл в нашу страну первым прямым рейсом из Кипра в сопровождении представительной бизнес-делегации.
– У наших стран имеется значительный потенциал. Рассчитываю, что сегодняшние переговоры будут способствовать расширению двустороннего сотрудничества. В то же время я посещаю Казахстан и в ином статусе. В настоящее время моя страна председательствует в Совете Европейского Союза. Учитывая важное значение данного региона, и в особенности Казахстана, я также готов обсудить пути дальнейшего развития взаимодействия между Европейским союзом и Казахстаном, – сказал он.