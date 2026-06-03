Президенты Казахстана и Кипра провели переговоры в узком составе

Президент Казахстана отметил, что между странами имеется значительный потенциал для расширения двустороннего взаимодействия.

– В 2019 году, будучи министром иностранных дел, Вы посещали Казахстан и заявили, что будете выступать надежным другом и своего рода послом нашей страны в Европейском Союзе. Сегодня можно с уверенностью сказать, что нам удалось добиться значительных результатов. Мы открыли посольства в столицах наших государств. Запущены прямые авиарейсы между двумя странами, а также реализован ряд других важных инициатив. Вместе с тем, считаю, что у нас имеется значительный потенциал для расширения двустороннего взаимодействия. Со своей стороны готов приложить все усилия для дальнейшего развития нашего сотрудничества по широкому спектру направлений, – сказал Глава государства.