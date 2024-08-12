Глава государства принял министра обороны Руслана Жаксылыкова

Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами заслушал доклад о деятельности оборонного ведомства за первое полугодие 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Акорды

Министр обороны РК Руслан Жаксылыков проинформировал о результатах международных учений, внедрении новых подходов в боевой подготовке войск, а также ходе реализации поручений по поддержанию боевой и мобилизационной готовности.

Особое внимание было уделено вопросам оснащения современными образцами вооружения и военной техники, развития военной инфраструктуры и усиления военно-патриотической работы.

Также глава ведомства доложил о мерах по повышению социальной защищенности военнослужащих и военных пенсионеров.

В завершение встречи Верховный главнокомандующий поставил перед министром ряд задач, направленных на дальнейшее развитие потенциала ВС РК.