Глава государства принял Нурлана Абдирова
54
Президент Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с информацией о ходе подготовки к республиканскому референдуму
Глава государства принял председателя Центральной комиссии референдума Нурлана Абдирова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с информацией о ходе подготовки к республиканскому референдуму.
Глава государства акцентировал внимание на необходимости обеспечения открытости, законности и создания равных условий для всех граждан при проведении референдума.