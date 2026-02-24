Президент Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с информацией о ходе подготовки к республиканскому референдуму

Фото: Акорда

Глава государства принял председателя Центральной комиссии референдума Нурлана Абдирова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства акцентировал внимание на необходимости обеспечения открытости, законности и создания равных условий для всех граждан при проведении референдума.