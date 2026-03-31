Глава государства принял основателя «Русской медной компании»
Глава государства принял основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов в горно-металлургической отрасли Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о производственной деятельности «Русской медной компании» в нашей стране, планах по развитию перерабатывающих мощностей и решению социальных задач в регионах присутствия холдинга.