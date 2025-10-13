Глава государства принял председателя Мажилиса

Ерлан Кошанов проинформировал о текущей деятельности Палаты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Он сообщил, что особое внимание депутаты уделяют своевременной и качественной законотворческой поддержке Посланий и поручений Президента по развитию страны.

В настоящее время принято и направлено в Сенат 15 законов. На рассмотрении Палаты находятся 77 законопроектов. Строительный, Цифровой кодексы и закон «О банковской деятельности» планируется принять до конца текущего года. Также ведется работа над законопроектами о выборах, защите прав потребителей, профилактике правонарушений.

Депутатами инициированы поправки в закон о местном государственном управлении и самоуправлении, проекты законов по вопросам поддержки и развития креативных индустрий, развития наукоемких территорий, охраны объектов историко-культурного наследия, государственной поддержки садоводческих товариществ. Законотворческая работа идет открыто с участием общественности, экспертного сообщества и СМИ. Все фракции политических партий активно вносят свои предложения с учетом запросов своего электората.

Наиболее значимые законопроекты рассматриваются на заседаниях Общественной палаты. 

По его словам, депутаты активно работают над реализацией курса Главы государства по развитию искусственного интеллекта. В конце сентября Мажилисом принят и направлен в Сенат Закон «Об искусственном интеллекте», а также проведены Парламентские слушания с участием отечественных и зарубежных экспертов. По инициативе депутатов и министерства энергетики в Актау прошел Форум по развитию нефтегазового машиностроения. Принято решение о системном увеличении казахстанского содержания в закупках нефтегазового сектора. Депутаты будут держать этот вопрос на постоянном контроле.

Ерлан Кошанов проинформировал об итогах работы в рамках парламентской дипломатии. Так, состоялись официальные визиты в нашу страну председателей Великого Государственного Хурала Монголии и Государственного Собрания Венгрии. Активно действуют группы дружбы с парламентами многих стран, выстроен обмен законотворческим опытом, ведется работа по поддержке межгосударственных проектов. Депутаты плодотворно работают по линии Парламентской Ассамблеи ОДКБ, ТюркПА, МПА СНГ и других многосторонних организаций.

