Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Ким Сонг Кёнгу за открытие в Туркестане филиала Woosong University, отвечающего передовым мировым стандартам в сфере образования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент отметил, что создание филиала имеет особое значение – это не только образовательный проект, но и символ культурного сближения народов Казахстана и Южной Кореи.

В свою очередь Ким Сонг Кёнг подчеркнул, что Woosong University, признанный одним из флагманов науки и образования не только Азии, но и всего мира, будет содействовать усилению интеллектуального потенциала нашей страны.

В ходе беседы были обсуждены вопросы развития человеческого капитала, повышения качества системы образования, подготовки высококвалифицированных инженеров и востребованных специалистов в области информационных технологий и искусственного интеллекта.