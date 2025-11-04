Глава государства принял Премьер-министра Беларуси Александра Турчина

Президент
40

В ходе встречи были обсуждены перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и культурно-гуманитарного взаимодействия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Приветствуя Александра Турчина, Президент Казахстана подчеркнул, что рассматривает его первый официальный визит в Астану как подтверждение особого характера стратегического партнерства Казахстана и Беларуси и твердого настроя на его дальнейшее развитие.

– Считаю этот визит очень важным с учетом уровня развития сотрудничества между нашими государствами и, конечно же, содержания этих связей. Что касается торговли между нашими странами, то она успешно развивается, где-то на уровне от 900 млн до миллиарда долларов. Насколько я знаю, Казахстан является вторым торговым партнером Беларуси. В целом, я хотел бы подчеркнуть, что мы с большой симпатией и уважением относимся к Вашей стране, к Вашему народу и самобытной культуре. Пользуясь возможностью, я хотел бы передать привет и наилучшие пожелания Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Мы настроены на самую позитивную работу с соответствующим результатом, потому что заинтересованы в том, чтобы успешное развитие сотрудничества имело свое продолжение, – отметил Глава государства.

Александр Турчин заверил Касым-Жомарта Токаева, что и далее намерен поддерживать высокий темп взаимовыгодного диалога и координировать практическую реализацию задач, поставленных главами государств

– Я хочу передать Вам самые теплые пожелания от Президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко. Буквально вчера мы с ним беседовали длительное время, я подробно проинформировал, с чем мы летим в Казахстан. Мы в Беларуси внимательно смотрим за развитием Казахстана и радуемся Вашим успехам. На протяжении длительного времени страна демонстрирует устойчивый экономический рост, и мы не можем не радоваться тем достижениям, которые Вы на сегодняшний день имеете. Как Вы правильно сказали, сегодня растет наш взаимный товарооборот, – сказал Премьер-министр.

За 8 месяцев текущего года объем взаимной торговли Казахстана и Беларуси вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. В рамках промышленной кооперации к настоящему времени реализовано 12 проектов на сумму 204 млн долларов. В проработке находятся еще 3 проекта.

#президент #Акорда #Беларусь

