Глава государства принял президента Международной кинологической федерации

Президент

Тамаш Яккель поблагодарил Главу государства за личное внимание к вопросу сохранения и развития национальных пород собак

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства принял президента Международной кинологической федерации Тамаша Яккеля, ообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества с международной федерацией в деле развития отечественного собаководства и сохранения устойчивого породного генофонда.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Тамашу Яккелю за предварительное признание казахской породы тазы. Соответствующее решение было принято 3 сентября 2024 года в Амстердаме на заседании Генерального комитета Международной кинологической федерации (FCI). Как отметил Глава государства, для нашей страны сохранение пород казахского тазы и тобета имеет большое значение не только с точки зрения кинологии, но и в качестве культурно-исторической ценности, которая связана с традиционным укладом жизни.

Тазы входит в число семи сокровищ казахского народа («Жеті қазына»). Благодаря систематической работе сегодня в Единой племенной книге Союза кинологов Казахстана официально зарегистрировано около 4 тысяч тазы. Приняты соответствующие законодательные акты.

Кроме того, в скором времени в области Жетісу откроется Национальный центр, где будет проводиться селекционая работа, а также обеспечиваться научно-кинологическое сопровождение. В целях популяризации национального достояния с нынешнего года 3 сентября в Казахстане будет отмечаться как День казахского тазы и тобета.

В свою очередь Тамаш Яккель поблагодарил Главу государства за личное внимание к вопросу сохранения и развития национальных пород собак. Он также проинформировал Президента о деятельности FCI, которая объединяет 100 стран по всему миру.

За вклад в развитие кинологической сферы в Казахстане Касым-Жомарт Токаев наградил президента Международной кинологической федерации Тамаша Яккеля орденом «Достық» II степен.

#президент #тазы #ассоциация

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]