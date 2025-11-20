Как сообщил государственный советник, со дня запуска специального раздела «Парламентская реформа» на государственной платформе e-Otinish и сервисе Egov в течение месяца получено около 300 предложений от граждан и общественных деятелей по данному вопросу

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства принял государственного советника – руководителя Рабочей группы по Парламентской реформе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о промежуточных результатах деятельности Рабочей группы по Парламентской реформе.

Как сообщил государственный советник, со дня запуска специального раздела «Парламентская реформа» на государственной платформе e-Otinish и сервисе Egov в течение месяца получено около 300 предложений от граждан и общественных деятелей по данному вопросу.

Наряду с этим, свои предложения направили 6 политических партий: «Amanat», «Ауыл», «Акжол», «Respublica», Народная партия Казахстана и Общенациональная социал-демократическая партия. В них обозначены возможные механизмы функционирования однопалатного парламента и полномочий парламентских партий.

Также свои экспертные рекомендации внесли члены Рабочей группы по Парламентской реформе.

В настоящее время ведется анализ и обобщение поступивших предложений. На 2 декабря 2025 года запланировано проведение второго заседания Рабочей группы, на котором будут детально рассмотрены предложения по отдельным направлениям.

Глава государства еще раз подчеркнул важность и значимость предстоящей парламентской реформы, которая станет новым этапом политических преобразований в стране. Касым-Жомарт Токаев поручил всесторонне рассмотреть все поступившие инициативы и на их основе выработать конкретные рекомендации по модернизации парламентской системы.