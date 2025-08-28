Собеседники подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии двусторонних отношений и углублении сотрудничества в различных областях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев и специальный посланник Президента – министр иностранных дел Сьерра-Леоне Тимоти Муса Кабба обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

Президент отметил, что Казахстан уделяет особое внимание расширению взаимодействия со странами Африканского континента.

В свою очередь Тимоти Муса Кабба выразил признательность Главе нашего государства за прием и передал специальное послание Президента Сьерра-Леоне Джулиуса Маады.

Собеседники подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии двусторонних отношений и углублении сотрудничества в различных областях.