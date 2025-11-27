Главы государств обменялись мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В саммите также участвовали Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.
Главы государств обменялись мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности.