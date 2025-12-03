Касым-Жомарту Токаеву были представлены ключевые направления реализации государственной социальной политики, в частности, меры по усилению межведомственного взаимодействия, повышению качества услуг, развитию человеческого капитала и цифровизации этой сферы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент был проинформирован о работе в области культуры и информации, религии и межэтнических отношений, гражданского общества, а также семейной и молодежной политики.

В завершение встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию данных направлений.