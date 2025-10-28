Фото: Акорда

«Ваш визит имеет особое значение – это важное и во многом прорывное событие, которое придаст новый импульс развитию двусторонних связей», - сказал Глава государства.

Между Казахстаном и Финляндией сложились добрые традиции дружбы и взаимного сотрудничества. У двух стран нет нерешенных вопросов, при этом потенциал взаимодействия в сферах инвестиций и торговли далеко не исчерпан.

«Считаю, что проведение бизнес-форума, организованного по Вашей инициативе, имеет большое значение. Сегодня днем я также приму участие в его работе. Рассчитываю, что он вдохновит предпринимателей наших стран на развитие деловых связей. Кроме того, мы поддерживаем на высоком уровне гуманитарные контакты. В целом, Финляндия пользуется большой популярностью в Казахстане – наш народ с уважением относится к Вашей стране, ее культуре и традициям. Многие казахстанские туристы с удовольствием посещают Финляндию. Уверен, что Ваш визит откроет новые возможности для укрепления партнерства между нашими странами», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.