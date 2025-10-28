Это первый официальный визит Александра Стубба в Казахстан в качестве Президента Финляндии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Ваш визит имеет особое значение – это важное и во многом прорывное событие, которое придаст новый импульс развитию двусторонних связей», - сказал Глава государства.
Между Казахстаном и Финляндией сложились добрые традиции дружбы и взаимного сотрудничества. У двух стран нет нерешенных вопросов, при этом потенциал взаимодействия в сферах инвестиций и торговли далеко не исчерпан.
«Считаю, что проведение бизнес-форума, организованного по Вашей инициативе, имеет большое значение. Сегодня днем я также приму участие в его работе. Рассчитываю, что он вдохновит предпринимателей наших стран на развитие деловых связей. Кроме того, мы поддерживаем на высоком уровне гуманитарные контакты. В целом, Финляндия пользуется большой популярностью в Казахстане – наш народ с уважением относится к Вашей стране, ее культуре и традициям. Многие казахстанские туристы с удовольствием посещают Финляндию. Уверен, что Ваш визит откроет новые возможности для укрепления партнерства между нашими странами», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
«Это мой третий визит в Казахстан. Впервые мы с вами встречались в 2008 году, когда я занимал пост министра иностранных дел, а Вы были Спикером Сената. Полагаю, что мы сегодня сосредоточимся на двух ключевых направлениях. Первое – развитие наших двусторонних отношений и деловое сотрудничество. Меня сопровождает большая бизнес-делегация, в составе которой представители более 20 ведущих финских компаний. Приятно было увидеть на улицах Астаны знакомые финские бренды, как Isku и Honkarakenne. Второе направление наших переговоров – вопросы внешней политики и безопасности. У нас немало общих интересов, и мы стремимся найти решение сложных вопросов», - сказал Александр Стубб во время встречи в Акорде.