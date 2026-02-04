В ходе встречи Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Асифу Али Зардари за теплый прием, оказанный ему и делегации Казахстана в Исламабаде, а также высокий уровень организации визита, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава нашего государства отметил, что на протяжении трех десятилетий Казахстан и Пакистан поддерживают содержательный политический диалог и последовательно укрепляют контакты в различных сферах.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан, будучи крупнейшей по территории и экономическому потенциалу страной Центральной Азии, и Пакистан, занимающий стратегически важное положение на стыке Южной Азии, Центральной Азии и Ближнего Востока, располагают значительными геополитическими преимуществами, способствующими достижению долгосрочных стратегических целей.

Президент Казахстана сообщил, что по итогам переговоров с Премьер-министром Шахбазом Шарифом была подписана Совместная декларация о выводе отношений между Астаной и Исламабадом на уровень стратегического партнерства. Этот шаг, по его словам, в полной мере отражает дух братских отношений и неизменную приверженность сторон углублению связей по всему спектру сотрудничества.

В свою очередь Асиф Али Зардари выразил удовлетворение уровнем развития двусторонних отношений и подтвердил заинтересованность пакистанской стороны в дальнейшем укреплении взаимовыгодных связей.

Собеседники провели продуктивный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки и наметили новые направления расширения долгосрочного взаимодействия.

В завершение Президент Казахстана выразил уверенность в том, что итоги данного визита будут способствовать раскрытию новых возможностей партнерства во имя процветания народов Казахстана и Пакистана.