В ходе совещания были рассмотрены вопросы укрепления макроэкономической устойчивости, повышения благосостояния граждан и меры по снижению инфляции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание, посвященное вопросам повышения качества экономического развития и обеспечения ценовой стабильности.

В мероприятии приняли участие Премьер-министр, руководство Администрации Президента, председатель Национального банка, руководители Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Агентства по стратегическому планированию и реформам, а также члены Правительства.

Глава государства отметил необходимость перехода от количественных показателей роста к качественным преобразованиям, направленным на повышение доходов населения.

Президент подчеркнул, что устойчивое развитие экономики возможно только при слаженных действиях всех ответственных государственных органов.