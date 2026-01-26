Глава государства провел совещание в Генеральной прокуратуре

Президент
200

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в стране проводятся масштабные преобразования, в рамках которых предстоит осуществить конституционную реформу и перейти к качественно новой политической системе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Он напомнил, что современные реалии требуют активного внедрения цифровизации и искусственного интеллекта во все сферы жизни общества.

По его словам, процесс цифровизации органов правопорядка не унифицирован.

«Каждое ведомство разрабатывает свои цифровые инструменты самостоятельно, причем это происходит бессистемно. В то время как одни органы успешно внедряют инновации, другие продолжают нерационально расходовать бюджетные средства, так и не находя приемлемых решений. Одним словом, это можно назвать хищением. Нет необходимости бездумно тратить деньги, пытаясь создать что-то новое. Поручаю Правительству провести анализ и проверку всех внедренных цифровых решений в целях повышения их эффективности. Необходимо выстроить единую цифровую экосистему с четкой структурой и общими технологическими стандартами для силовых структур», - говорит Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в обществе и стране нужно обеспечить безусловное соблюдение верховенства права и строгий порядок.

«Учитывая крайне сложную ситуацию в ряде зарубежных государств, нет никаких сомнений в верности проводимой нами политики. «Закон и Порядок» необходимо рассматривать в качестве основополагающего принципа государственной политики. Несомненно, этот жизненно важный постулат никогда не утратит своей актуальности. Считаю, что он обязательно должен быть включен в новую редакцию Конституции. Важная роль в его реализации отводится Генеральной прокуратуре, сотрудники которой не имеют права быть равнодушными и спокойно взирать на нарушения закона», - сказал он.

Президент подчеркнул актуальность защиты персональных данных граждан.

«Участились случаи утечки личных данных граждан в информационном пространстве. В целях максимальной защиты персональных сведений этой работой следует заниматься на системной основе».

 

