Глава государства провел встречу с Эмомали Рахмоном
67
Стороны обсудили ход реализации наиболее важных договоренностей, достигнутых на высшем уровне
Глава государства провел встречу с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президенты подтвердили неизменную приверженность курсу на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества Казахстана и Таджикистана.
Стороны обсудили ход реализации наиболее важных договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Президенту Таджикистана успешного проведения саммита в формате «Центральная Азия – Россия», а также заседания Совета глав государств СНГ.