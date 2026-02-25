Рассмотрены перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в энергетической и телекоммуникационной отраслях

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде руководителей компании Power International Holding (PIH) Муатаза Аль-Хаята и Рамеза Аль-Хаята, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе беседы были рассмотрены перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в энергетической и телекоммуникационной отраслях.

Глава государства подчеркнул, что масштабные газовые проекты в сфере переработки, транспортировки и энергогенерации являются основным элементом казахско-катарского инвестиционного взаимодействия и вносят существенный вклад в укрепление энергетической безопасности нашей страны.

Президент был проинформирован о планах PIH по расширению деятельности на телекоммуникационном рынке в рамках сделки по приобретению Mobile Telecom Service (Tele2). Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что участие компании будет способствовать модернизации телекоммуникационной инфраструктуры, повышению качества услуг и расширению их доступности для населения.

По итогам встречи собеседники подтвердили приверженность дальнейшему наращиванию взаимодействия и реализации перспективных инвестиционных проектов.