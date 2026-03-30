Глава государства провел заседание Cовбеза

Президент
151

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева подведены итоги реализации Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2021-2025 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: t.me/aqorda_resmi

Правительством был представлен отчет по достижению основных показателей. Информацию по ключевым направлениям также представили руководители ряда профильных государственных органов. Глава государства обратил внимание на необходимость дальнейшей проработки вопросов общественной, экономической, экологической, водной и продовольственной безопасности с учетом геополитической ситуации.

Кроме того, в ходе заседания был рассмотрен проект Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2026-2030 годы. Данная Стратегия призвана стать одной из важнейших составляющих системы государственного планирования, определяя основные подходы к противодействию ключевым вызовам, прогнозируемым на предстоящий пятилетний период.

Заслушана информация заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина о приоритетах, целевых индикаторах и механизмах управления стратегическими рисками на среднесрочный период.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что принятие новой Конституции знаменует собой новый этап становления государственности, обеспечивая надежную защиту Независимости, суверенитета и территориальной целостности Казахстана. Стратегия, в свою очередь, призвана обеспечивать защиту конституционных принципов, создавая условия для стабильного и поступательного развития страны.

Глава государства акцентировал внимание на необходимости качественной реализации поставленных задач по защите национальных интересов; обеспечению обороноспособности; повышению уровня защищенности граждан, окружающей среды, информационного пространства; усилению мер кибербезопасности; снижению рисков в социально-экономической сфере.

Касым-Жомарт Токаев также поручил ускорить разработку программы, направленной на создание благоприятных условий для привлечения в страну квалифицированных иностранных специалистов в востребованные сектора экономики, технологий и образования. 

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]