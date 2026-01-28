Глава государства вручил группе сотрудников АФМ госнаграды

Президент
74

Об этом сообщила Акорда

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент вручил группе сотрудников Агентства по финансовому мониторингу государственные награды за образцовое исполнение служебного долга, передает Kazpravda.kz 

Он поставил наградить за образцовое исполнение служебного долга:

орденом «Айбын» ІІ степени имени Бауыржана Момышулы

Байшулакова Азамата Канатовича – советника Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Есенова Ерика Омирбековича  – руководителя Департамента экономических расследований по Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»

Ержанұлы Ертілека – оперуполномоченного (дознавателя) Департамента экономических расследований по области Ұлытау Агентства Республики Казахстан по финансовому  мониторингу                                

Жаналиева Нурбола Арсланбековича – старшего следователя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу 

Искакова Мустафу Шормановича – оперуполномоченного (дознавателя) по особо важным делам Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Умербекова Ержана Мальгаждаровича – заместителя руководителя управления Департамента экономических расследований по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Агжанбаеву Алию Сериковну – руководителя Национального центра оценки рисков Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

#президент #Акорда

