Глава государства встретился с председателем корпорации Sunwah Group

139
Айман Аманжолова
корреспондент

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя корпорации Sunwah Group, члена Постоянного комитета Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, председателя Гонконгской китайской генеральной торговой палаты Цай Гуаньшэня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства подчеркнул, что в Казахстане придают пристальное внимание активному развитию вечного всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой. В этом контексте он указал на успешный ход реализации инициативы «Один пояс, один путь», которая была впервые представлена в Астане в 2013 году Председателем КНР Си Цзиньпином.

Высоко оценив динамичное развитие торгово-экономических связей между двумя странами, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Китай сегодня является крупнейшим торговым партнером Казахстана, а объем товарооборота ежегодно бьет новые рекорды.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено инвестиционному сотрудничеству. Как отметил Глава государства, Казахстан последовательно создает благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций и оказывает всестороннюю поддержку совместным стратегическим проектам.

По словам Президента, мир вступил в эпоху активного развития искусственного интеллекта, в которой Китай занимает одну из лидирующих позиций. В этой связи он выразил заинтересованность в укреплении практического взаимодействия с китайской стороной в данной сфере.

Цай Гуаньшэнь выразил благодарность Главе государства за теплый прием.

Он дал высокую оценку статусу Казахстана как привлекательной и надежной инвестиционной юрисдикции для инвесторов, прежде всего, в финансовом секторе. По его словам, этому во многом способствует последовательная поддержка со стороны Президента Касым-Жомарта Токаева и Председателя Си Цзиньпина.

В ходе встречи были также рассмотрены перспективные направления сотрудничества в сферах финансов, энергетики, цифровизации, медицины, сельского хозяйства и строительства.

#Казахстан #Токаев #Китай

