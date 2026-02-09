Фото: Акорда

Глава государства подчеркнул, что в Казахстане придают пристальное внимание активному развитию вечного всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой. В этом контексте он указал на успешный ход реализации инициативы «Один пояс, один путь», которая была впервые представлена в Астане в 2013 году Председателем КНР Си Цзиньпином.

Высоко оценив динамичное развитие торгово-экономических связей между двумя странами, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Китай сегодня является крупнейшим торговым партнером Казахстана, а объем товарооборота ежегодно бьет новые рекорды.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено инвестиционному сотрудничеству. Как отметил Глава государства, Казахстан последовательно создает благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций и оказывает всестороннюю поддержку совместным стратегическим проектам.

По словам Президента, мир вступил в эпоху активного развития искусственного интеллекта, в которой Китай занимает одну из лидирующих позиций. В этой связи он выразил заинтересованность в укреплении практического взаимодействия с китайской стороной в данной сфере.

Цай Гуаньшэнь выразил благодарность Главе государства за теплый прием.

Он дал высокую оценку статусу Казахстана как привлекательной и надежной инвестиционной юрисдикции для инвесторов, прежде всего, в финансовом секторе. По его словам, этому во многом способствует последовательная поддержка со стороны Президента Касым-Жомарта Токаева и Председателя Си Цзиньпина.

В ходе встречи были также рассмотрены перспективные направления сотрудничества в сферах финансов, энергетики, цифровизации, медицины, сельского хозяйства и строительства.