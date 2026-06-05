Минкультуры Казахстана и Узбекистана подписали новый план по сотрудничеству

Документ предусматривает проведение совместных мероприятий и реализацию проектов, направленных на укрепление культурных связей между двумя странами

Фото: МКИ РК

В Ташкенте в рамках встречи министров культуры стран Центральной Азии и США в формате C5+1 состоялась встреча заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой с министром культуры Республики Узбекистан Озодбеком Назарбековым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В ходе встречи участники обсудили развитие культурно-гуманитарных отношений, уделив внимание сотрудничеству в области литературы, а также взаимодействию в театральной сфере.

В завершение стороны отметили, что План мероприятий на 2024-2025 годы был реализован и подписали новый План мероприятий по культурно-гуманитарному сотрудничеству между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Республики Узбекистан на 2026–2027 годы.

Документ предусматривает проведение совместных мероприятий и реализацию проектов, направленных на укрепление культурных связей между двумя странами.

#культура #сотрудничество #Узбекистан #план

Популярное

Все
Перезагрузка всей политической системы – Токаев подписал 5 новых конституционных законов
Бибисара Асаубаева досрочно выиграла шахматный турнир Norway Chess Women 2026
Дожди прогнозируются по республике в эту пятницу
В Шымкенте выявили крупную партию нелегальных куриных яиц
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
Какие улицы временно перекроют в столице в рамках Astana Half Marathon
Основа национальной идентичности
Да будет газ!
Насосные станции обновят поэтапно
Зеленый коридор для скорой
Укреплять интеллектуальный потенциал нации
Жестовый язык может обрести официальный статус
Посевная проходит без сбоев
Подведены итоги природоохранных инициатив
Из зерна получают… горючее
Класс будущего
Дочь – это не сын
Домбра в помощь учебнику
Твой выбор
От посадки лесов до контроля над промышленными выбросами
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Педагог с большой буквы
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Жанатас: большой трансфер инноваций
Система не прощала веры: в чем феномен новой книги Хайдара Байзакова
В Актау откроется консульство РФ
Как сделать бизнес экологичным?
Ученики завоевали более 1 000 медалей
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Где в мире больше всего рождается детей
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

Казахстан предложил новые инициативы по развитию культурног…
Собственная квартира для артиста: как меняется жизнь работн…
От домов культуры до современных музеев: как модернизируетс…
По каждому вопросу всегда острая дискуссия - Путин о сотруд…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]