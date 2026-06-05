Минкультуры Казахстана и Узбекистана подписали новый план по сотрудничеству

Документ предусматривает проведение совместных мероприятий и реализацию проектов, направленных на укрепление культурных связей между двумя странами

Фото: МКИ РК

В Ташкенте в рамках встречи министров культуры стран Центральной Азии и США в формате C5+1 состоялась встреча заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой с министром культуры Республики Узбекистан Озодбеком Назарбековым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В ходе встречи участники обсудили развитие культурно-гуманитарных отношений, уделив внимание сотрудничеству в области литературы, а также взаимодействию в театральной сфере.

В завершение стороны отметили, что План мероприятий на 2024-2025 годы был реализован и подписали новый План мероприятий по культурно-гуманитарному сотрудничеству между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Республики Узбекистан на 2026–2027 годы.

Документ предусматривает проведение совместных мероприятий и реализацию проектов, направленных на укрепление культурных связей между двумя странами.