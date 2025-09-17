Глава государства встретился с представителями иудейских организаций

Президент
41

Президент подчеркнул, что их участие в форуме свидетельствует о готовности укреплять культурно-духовные связи между странами

Фото: t.me/aqorda_resmi

На полях VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главным ашкеназским раввином Израиля Кальманом Бером, главным сефардским раввином Израиля Давидом Йосефом и исполнительным вице-председателем Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций Малькольмом Хонлайном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент подчеркнул, что их участие в форуме свидетельствует о готовности укреплять культурно-духовные связи между странами.

Глава государства рассказал собеседникам, что в Казахстане мирно сосуществуют основные мировые религии, среди которых иудаизм занимает важное место, а еврейская община является неотъемлемой частью общества, внося существенный вклад в укрепление и развитие Ассамблеи народа Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что лидеры ашкеназского и сефардского раввинатов и в будущем будут активно участвовать в межрелигиозном диалоге во имя продвижения общечеловеческих ценностей.

#президент #Акорда

