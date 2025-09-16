Касым-Жомарт Токаев посетил Дом шахмат, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Здание, расположенное на берегу озера Копа, ранее использовалось как региональная резиденция Президента. По поручению Главы государства объект был передан детям, в декабре 2024 года здесь открыли Дом шахмат.
Сегодня в специализированном центре проходят учебно-тренировочные сборы, мастер-классы ведущих гроссмейстеров, спортсмены готовятся к престижным турнирам.
Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов рассказал, что уникальное расположение комплекса в живописной зоне у озера создает оптимальные условия для концентрации и полноценной подготовки. Он добавил, что шахматы стали одним из самых «медалеёмких» видов спорта: только в прошлом году отечественные спортсмены завоевали 160 медалей на международных соревнованиях.
В беседе с юными спортсменами и членами национальной сборной Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство уделяет особое внимание развитию и популяризации шахмат среди детей и молодежи. Как подчеркнул Президент, эта игра формирует стратегическое мышление, воспитывает дисциплину, учит терпению и ответственности.
В завершение Глава государства сфотографировался с юными шахматистами и оставил памятную подпись на шахматной доске.