Фото: t.me/aqorda_resmi

Здание, расположенное на берегу озера Копа, ранее использовалось как региональная резиденция Президента. По поручению Главы государства объект был передан детям, в декабре 2024 года здесь открыли Дом шахмат.

Сегодня в специализированном центре проходят учебно-тренировочные сборы, мастер-классы ведущих гроссмейстеров, спортсмены готовятся к престижным турнирам.

Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов рассказал, что уникальное расположение комплекса в живописной зоне у озера создает оптимальные условия для концентрации и полноценной подготовки. Он добавил, что шахматы стали одним из самых «медалеёмких» видов спорта: только в прошлом году отечественные спортсмены завоевали 160 медалей на международных соревнованиях.

В беседе с юными спортсменами и членами национальной сборной Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство уделяет особое внимание развитию и популяризации шахмат среди детей и молодежи. Как подчеркнул Президент, эта игра формирует стратегическое мышление, воспитывает дисциплину, учит терпению и ответственности.

В завершение Глава государства сфотографировался с юными шахматистами и оставил памятную подпись на шахматной доске.