Глава государства встретился с жителями Кызылординской области

Президент
97

Президент рассказал о реализации значимых инициатив, направленных на процветание страны, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе рабочей поездки в Кызылординскую область Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями общественности. Как подчеркнул Президент, регион динамично развивается, однако в предстоящий период предстоит проделать не менее масштабную работу. Он также высказал свою позицию по ряду актуальных вопросов.

– Вам хорошо известно, что нынешняя ситуация в мире нестабильная и изменчивая. Поэтому, прежде всего, необходимо уделять самое пристальное внимание поддержке молодежи. Наше подрастающее поколение талантливое и способное. Нужно дать молодым людям верные жизненные ориентиры, хорошее воспитание и образование. Сегодня нас беспокоит множество проблем, таких как наркотизм. Будущее молодежи – в образовании. Завтрашний день нашей страны будет принадлежать молодым людям, которые отличаются интеллектом, обладают передовыми знаниями и открытым мировоззрением. Мы должны сплоченно работать на благо нашей страны, нашего народа, – сказал Глава государства.

Президент рассказал о реализации значимых инициатив, направленных на процветание страны.

– Акция «Таза Қазақстан» приобретает все более широкий масштаб. Слово «чистый» само по себе несет глубокий смысл. Прежде всего, чистыми должны быть наша совесть и наши намерения. В целом, Казахстан должен быть чистым. Это важная инициатива, которая окажет значительное влияние на наш образ жизни. Еще один приоритет – построение цифрового государства. Мы должны стать современной, передовой страной, иначе нам грозит серьезное отставание от развитых государств. Поэтому нам обязательно необходимо внедрять цифровизацию и искусственный интеллект. В Казахстане запущен первый в Центральной Азии суперкомпьютер. Кроме того, нам предстоит построить атомные станции. Возведение первой станции уже началось. В ближайшее время планируется приступить к реализации проекта второй АЭС, – отметил Глава государства.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев назвал крайне актуальной проблемой нехватку воды в регионе.

– Мы уделяем особое внимание дефициту воды. Мы не можем рассчитывать на то, что в будущем будет достаточно воды, поэтому нужно быть к этому готовым. Следует применять высокие технологии водосбережения. Государство предоставляет субсидии, в этом году аграрному сектору выделен 1 трлн тенге. Это открывает большие возможности, – сказал Президент.

Глава государства также указал на важность развития культуры и искусства. Он сообщил, что в Астане и Алматы строятся две Президентские библиотеки, которые будут работать круглосуточно. В будущем, по его словам, третья библиотека может быть открыта в Кызылорде.

#президент #встреча #Кызылорда

Популярное

Все
В рамках официального визита в Казахстан Президент Финляндии Александр Стубб провел лекцию в Maqsut Narikbayev University (MNU)
Возобновляемая энергетика – флагман зеленого перехода
Технический колледж: практика и трудоустройство
Инициативы Национального курултая реализуются
Еще два медобъекта открылись в регионе
«Цифра» на вооружении районной полиции
Вкус апорта в осеннем парке
Не инвесторы, а строители финпирамид
К согласию – через этномедиацию
«Алматинская осень» неповторима!
Наследие не для «черных копателей»
Лучшие чтецы стихов Абая
Власти Бразилии подтвердили смерть 121 человека в Рио-де-Жанейро
Дороги творчества
Тепло ее сердца – лекарство для людей
Энциклопедия столичной жизни
В извечном стремлении к свободе
В конгресс США внесут законопроект против испытаний ЯО
Шанс на новую жизнь
Цифровая ловушка
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Не хватило опыта для победы
Капитальный подход к переработке
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области

Читайте также

Глава государства посетил Центр искусств в Кызылорде
Глава государства посетил открытый Кубок по настольному тен…
Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб посетили Национальный…
Казахстан ратифицировал Соглашение об образовании центра оц…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]