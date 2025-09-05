Президент особо подчеркнул вклад трудовых династий, которые способствовали развитию нефтегазовой отрасли страны.

– Усердно и добросовестно выполняя свою работу, каждый из вас вносит весомую лепту в развитие страны, в полной мере проявляя качества, присущие настоящему человеку труда. Надо отметить, что нефтегазовая индустрия Казахстана имеет свои глубокие традиции и богатую историю. Становлению и процветанию этой отрасли способствовали представители многих трудовых династий. Вы достойно продолжаете славный путь своих старших наставников. Сегодня в нефтегазовом комплексе трудятся более 200 тысяч человек. Я высоко ценю ваш труд и выражаю искреннюю признательность за неустанную деятельность на благо Казахстана, – поблагодарил Глава государства.