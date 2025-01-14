Глава государства выступит на саммите в Абу-Даби

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном открытии «Недели устойчивого развития Абу-Даби» и церемонии вручения премии Zayed Sustainability Prize, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В мероприятии также приняли участие президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Руанды Поль Кагаме, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, а также политики, лидеры в сферах возобновляемой энергии, технологического развития и инноваций, инвесторы и предприниматели. В рамках саммита ожидается выступление главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Неделя устойчивого развития Абу-Даби» (ADSW) – одна из ведущих глобальных площадок, посвященных вопросам устойчивого развития и борьбы с изменением климата. Мероприятие направлено на стимулирование инвестиций в зеленые технологии и возобновляемые источники энергии, поиск инновационных решений для достижения целей устойчивого развития ООН.

В этом году форум посвящен теме «Связь с будущим: ускоряя устойчивый прогресс» (The Nexus of Next. Supercharging Sustainable Progress).

#президент #Абу-Даби #саммит

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