Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства принял председателя правления АО «НАК «Казатомпром» Меиржана Юсупова. Президент заслушал отчет об итогах деятельности компании за 9 месяцев 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей ситуации на мировом рынке урана, тенденциях и направлениях развития мировой атомной энергетики, а также планах компании по дальнейшему укреплению позиций Казахстана в глобальной атомной индустрии.

Меиржан Юсупов сообщил, что в связи с активным развитием технологий искусственного интеллекта и ростом энергопотребления дата-центров ожидается устойчивый рост спроса на уран. Более того, согласно прогнозам, в условиях ускоренного строительства новых атомных реакторов после 2030 года на мировом рынке может сформироваться структурный дефицит урана.

Главе государства было доложено, что в рамках реализации его Послания «Казатомпром» ведет системную работу по геологоразведке и увеличению минерально-сырьевой базы страны. В частности, в 2025 году начаты работы на двух новых участках. В целом, осуществляется геологоразведка на шести участках общей площадью более 1 тыс. кв. км.

Компания планирует развитие таких направлений, как производство редких и редкоземельных металлов, научно-исследовательская деятельность, внедрение технологий искусственного интеллекта.

Рыночная капитализация «Казатомпрома» в сентябре 2025 года достигла исторического максимума – более 14 млрд долларов, стоимость акций компании выросла более чем в 4,5 раза с момента выхода на IPO.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее развитие ресурсной базы, расширение международного сотрудничества и активное участие компании в реализации социально значимых инициатив.