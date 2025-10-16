Глава Казатомпрома отчитался перед Токаевым о работе нацкомпании

Президент
525
Венера Баталова
корреспондент

Рыночная капитализация «Казатомпрома» в сентябре достигла исторического максимума – более 14 млрд долларов

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства принял председателя правления АО «НАК «Казатомпром» Меиржана Юсупова. Президент заслушал отчет об итогах деятельности компании за 9 месяцев 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей ситуации на мировом рынке урана, тенденциях и направлениях развития мировой атомной энергетики, а также планах компании по дальнейшему укреплению позиций Казахстана в глобальной атомной индустрии.

Меиржан Юсупов сообщил, что в связи с активным развитием технологий искусственного интеллекта и ростом энергопотребления дата-центров ожидается устойчивый рост спроса на уран. Более того, согласно прогнозам, в условиях ускоренного строительства новых атомных реакторов после 2030 года на мировом рынке может сформироваться структурный дефицит урана.

Главе государства было доложено, что в рамках реализации его Послания «Казатомпром» ведет системную работу по геологоразведке и увеличению минерально-сырьевой базы страны. В частности, в 2025 году начаты работы на двух новых участках. В целом, осуществляется геологоразведка на шести участках общей площадью более 1 тыс. кв. км.

Компания планирует развитие таких направлений, как производство редких и редкоземельных металлов, научно-исследовательская деятельность, внедрение технологий искусственного интеллекта.

Рыночная капитализация «Казатомпрома» в сентябре 2025 года достигла исторического максимума – более 14 млрд долларов, стоимость акций компании выросла более чем в 4,5 раза с момента выхода на IPO.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее развитие ресурсной базы, расширение международного сотрудничества и активное участие компании в реализации социально значимых инициатив.

#Токаев #нацкомпания #отчет #Казатомпром

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

Токаев раскритиковал спортивные федерации за зависимость от…
Президент поздравил спасателей с профессиональным праздником
Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом
Токаев поручил ускорить реализацию программы реформ в интер…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]