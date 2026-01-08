В Алматы на горнолыжном курорте Шымбулак на высоте 2 260 метров над уровнем моря министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов открыл новое двухэтажное универсальное спасательное подразделение, не имеющее аналогов в странах СНГ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС РК

Горнолыжный курорт Шымбулак ежедневно принимает свыше 15 тысяч отдыхающих, включая иностранных туристов. Протяжённость и сложность трасс требуют постоянного присутствия профессиональных подразделений экстренного реагирования. Выступая на церемонии открытия, глава МЧС отметил, что устойчивое развитие туризма невозможно без надёжной системы реагирования на чрезвычайные ситуации:

«Шымбулак — один из самых посещаемых туристических объектов страны. Наша задача — обеспечить здесь постоянное дежурство профессиональных спасателей, пожарных и сотрудников Центра медицины катастроф МЧС, оснащённых современной техникой и инфраструктурой. Безопасность граждан и туристов, главный приоритет в нашей работе», — подчеркнул Чингис Аринов.

Новое подразделение рассчитано на круглосуточное дежурство и объединяет пожарных, сотрудников Центра медицины катастроф и спасателей, прошедших специальную подготовку для работы в условиях высокогорья и на горнолыжных трассах различной категории сложности.

Личный состав полностью обеспечен современной техникой и оборудованием. На вооружении находятся 6 единиц техники, включая автомобиль медицинской помощи, пожарную автоцистерну, автомобиль службы спасения, квадроцикл, снегоход и мотовездеход.

Двухэтажный комплекс включает административно-бытовой блок, учебные классы, медицинский пункт, отапливаемый бокс на три машиноместа с автоматическими воротами, адаптированными к суровым климатическим условиям.

Отмечается, что объект является полностью автономным и оснащён собственным тепловым пунктом, системами климат-контроля, пожарно-охранной сигнализации и круглосуточного видеонаблюдения.

В рамках мероприятия министру были представлены новые образцы формы и техники, после чего состоялось торжественное вручение ключей от специализированных автомашин, а также благодарственных писем сотрудникам и организациям, внесшим вклад в строительство и оснащение подразделения.

Создание самого высокогорного универсального спасательного подразделения в странах СНГ является важным шагом в развитии системы гражданской защиты и существенно повышает уровень безопасности граждан и туристов на одном из самых популярных горнолыжных курортов Республики Казахстан.