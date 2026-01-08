Глава МЧС открыл самое высокогорное универсальное спасательное подразделение в СНГ

Общество
2

В Алматы на горнолыжном курорте Шымбулак на высоте 2 260 метров над уровнем моря министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов открыл новое двухэтажное универсальное спасательное подразделение, не имеющее аналогов в странах СНГ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС 

Фото: МЧС РК

Горнолыжный курорт Шымбулак ежедневно принимает свыше 15 тысяч отдыхающих, включая иностранных туристов. Протяжённость и сложность трасс требуют постоянного присутствия профессиональных подразделений экстренного реагирования.  Выступая на церемонии открытия, глава МЧС отметил, что устойчивое развитие туризма невозможно без надёжной системы реагирования на чрезвычайные ситуации:

  «Шымбулак — один из самых посещаемых туристических объектов страны. Наша задача — обеспечить здесь постоянное дежурство профессиональных спасателей, пожарных и сотрудников Центра медицины катастроф МЧС, оснащённых современной техникой и инфраструктурой. Безопасность граждан и туристов, главный приоритет в нашей работе», — подчеркнул Чингис Аринов.

Новое подразделение рассчитано на круглосуточное дежурство и объединяет пожарных, сотрудников Центра медицины катастроф и спасателей, прошедших специальную подготовку для работы в условиях высокогорья и на горнолыжных трассах различной категории сложности.

Личный состав полностью обеспечен современной техникой и оборудованием. На вооружении находятся 6 единиц техники, включая автомобиль медицинской помощи, пожарную автоцистерну, автомобиль службы спасения, квадроцикл, снегоход и мотовездеход.

Двухэтажный комплекс включает административно-бытовой блок, учебные классы, медицинский пункт, отапливаемый бокс на три машиноместа с автоматическими воротами, адаптированными к суровым климатическим условиям.

Отмечается, что объект является полностью автономным и оснащён собственным тепловым пунктом, системами климат-контроля, пожарно-охранной сигнализации и круглосуточного видеонаблюдения.

В рамках мероприятия министру были представлены новые образцы формы и техники, после чего состоялось торжественное вручение ключей от специализированных автомашин, а также благодарственных писем сотрудникам и организациям, внесшим вклад в строительство и оснащение подразделения.

 Создание самого высокогорного универсального спасательного подразделения в странах СНГ является важным шагом в развитии системы гражданской защиты и существенно повышает уровень безопасности граждан и туристов на одном из самых популярных горнолыжных курортов Республики Казахстан.

 

#МЧС #Шымбулак #подразделение

Популярное

Все
США выходят из 66 международных организаций
Казахстанским медикам повысят зарплаты и усилят защиту в 2026 году
США начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке
Умер популярный казахстанский актер Мурат Бисенбин
Meta отложила международные продажи умных очков Ray-Ban Display
ИИ-тренера разработали студенты из Актобе
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
Возврат активов: 1,3 млрд тенге выделили на ремонт больницы в СКО
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
13-летний программист из Павлодара победил на республиканской олимпиаде
Сингапурская компания построит промышленный парк в Павлодарской области
Финпирамида HAS: начато расследование новых эпизодов
Цены на бриллианты упали на 10% за год
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Ложный терроризм: МВД напомнило родителям об ответственности детей
Вашингтон обсуждает покупку Гренландии
Аида Балаева: Миграция должна быть законной, контролируемой и безопасной
Первый национальный театр отметит вековой юбилей в Алматы
Сколько колледжей в Казахстане
Сенатор обсудила развитие столицы через призму недавнего интервью Президента
В Нацгвардии начался новый учебный период
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Новая школа – лучшие возможности
Казахстанское кино: громкие премьеры, миллиардные сборы, развитие отрасли
В Жетысуском районе Алматы открылась поликлиника
Водопровод пришел под Новый год
Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 году
Практическая дипломатия
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Какие новые аэропорты и рейсы появятся в Казахстане в 2026 году
Когда часы 12 бьют
К цифровой свободе мышления
Вернули миллиарды, построили больницу
Биофармацевтический комплекс построят в Казахстане
Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Кубы
Глава государства выразил соболезнование Президенту Швейцарии
Живая память народа
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае

Читайте также

Китайским дальнобойщикам помогли полицейские на трассе в СКО
Во имя идей гуманизма
Делиться богатством души
За здоровьем бегом марш!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]