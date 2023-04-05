Глава МЧС заявил о необходимости ужесточения сейсмических требований к застройщикам

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Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании в Мажилисе, заявил о необходимости ужесточения сейсмических требований к застройщикам в сейсмоопасных зонах, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава МЧС напомнил, что более 40 процентов территории Казахстана подвержены землетрясениям.

«К счастью, за последнее столетие не было катастрофических землетрясений, но это не говорит о самоуспокоении. Нам недавно в структуру МЧС передали Институт сейсмологии, который на протяжении долгих лет практически не финансировался должным образом в вопросах прогноза землетрясений и развития мониторинга. По поручению главы государства, прежде всего, в Алматы за счет местного бюджета до конца года будет передано более 30 станций, которые помогут более детально проводить анализ рисков землетрясений. Я думаю, что подобная работа должна распространиться на все сейсмоопасные регионы, мы будем в дальнейшем этот вопрос прорабатывать, чтобы была развита сеть сейсмостанций», - пояснил Ильин.

Как отметил министр, сейчас важно разработать систему раннего оповещения.

«Мы заявили на международном уровне о том, что сейчас мы предлагаем развивать систему раннего оповещения. В чем она заключается? Мы знаем примерно точки эпицентров, где возможно произойдут землетрясения, если там будут размещаться датчики, позволяющие зафиксировать возникновение предпосылки к землетрясению, автоматически должны передавать сигнал на систему оповещения городов и населенных пунктов для того, чтобы предупредить население. Возможно, даже десятки секунд по времени добегания сейсмической волны с эпицентра до населенных пунктов позволят спасти не одну жизнь», - сказал министр.

Юрий Ильин констатировал, что в Казахстане усилены нормы проектирования и строительства в сейсмоопасных регионах, но их соблюдение - обязанность проектных организаций, застройщиков, и качество строительства во многом зависит именно от них.

«Тем не менее, вы сами в регионах видели, что нужно обращать внимание не только на крупные города, но и на другие населенные пункты, где зачастую в том числе вводятся в эксплуатацию жилые дома, построенные в том числе из саманного кирпича, которые не соответствуют никаким нормам, и не выдержат разрушительного землетрясения. Здесь большой спектр работы, требующий больших финансовых средств и пересмотра законодательства в целях ужесточения требований к застройщикам», - заключил глава МЧС.